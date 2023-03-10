На что жалуются российские "мобики": эксперт объяснил обращения оккупантов к Путину

Мобилизованные российские военные в Украине в видеообращениях к президенту РФ Владимиру Путину обычно жалуются на то, что им не хватает оружия для убийства украинцев. О раскаянии оккупантов речи не идет.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Freeдом" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Все эти обращения - относительно того, что им не хватает оружия, чтобы убивать украинцев. Обращение ведь не из-за несправедливости войны, они не признают, что совершают военные преступления. Им не нравится, что они не обеспечены техникой. Дефицит техники в российской армии сейчас колоссальный, из-за этого растут потери", - объяснил эксперт.

Также Коваленко отметил, что мобилизованные не получают необходимой подготовки:

"Чтобы подготовить младшее офицерское звено, это не 2-3 недели, и даже не 2-3 месяца полигона. Это долгий период обучения и подготовки командира подразделения. Все эти факторы влияют на уровень смертности среди российских оккупационных подразделений".

По его словам, оккупанты не выходят на протест против самой войны:

"Они заявляют, что им не хватает оружия, чтобы убивать украинцев. Это самый главный фактор, который говорит о том, что никакого раскаяния там нет, никакого морального изменения отношения к войне не происходит".

Напомним, на российских пабликах появилось видеообращение военных, мобилизованных в армию в октябре прошлого года в Калининградской области РФ. "Мобики" запаниковали после того, как их батальон переименовали в "пехотный" и приказали "выполнять штурмовые задания" под командованием главарей так называемой "ДНР".

Мобилизованные из Новосибирской области РФ, которых отправили на войну в Украину, записали видеообращение с жалобами на огромные потери на передовой.

Мобилизованных из Иркутской области РФ, жаловавшихся Путину, бросили на штурм Авдеевского укрепрайона возле Донецка. Практически все они погибли.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что "мобики" и наемники ЧВК "Вагнер" могут повернуть оружие против Кремля. По его мнению, в России может повториться ситуация, как в конце Первой мировой войны, когда солдаты, вернувшись с фронта, свергли царя.

Читайте также: