На данный момент гуманитарное перемирие в Украине невозможно – генсек ООН

На данный момент гуманитарное перемирие в Украине невозможно – генсек ООН

В ООН предложили России согласиться на ограниченное перемирие.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не верит в возможность всеобъемлющего гуманитарного перемирия между Украиной и Россией в настоящее время.

Об этом глава организации сказал на пресс-конференции 13 апреля.

Гутерреш сказал, что пока не удалось уговорить стороны на прекращение боевых действий, в то же время генсек ООН предложил России ряд гуманитарных инициатив.

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"На данный момент всеобъемлющее перемирие в Украине не кажется возможным. Я призываю к нему по гуманитарным мотивам, но оно кажется невозможным", – сказал генсек организации.

В ООН предложили России согласиться на ограниченное перемирие, заключающееся в локальном прекращении огня для поставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских.

Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все международные институции, которые должны поддерживать мир – ООН, ОБСЕ и т.д. – не способны сейчас остановить российскую агрессию.

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