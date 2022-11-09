На деоккупацию нужно время: в ГУР рассказали, сколько россиян обороняют Херсон

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинским военным нужно время, чтобы отбить временно оккупированный Херсон.

Об этом он сказал в интервью La Repubblica.

Он объяснил, зачем оккупационные войска эвакуировали мирных жителей.

"Во-первых, потому что так легче вести боевые действия. Во-вторых, чтобы отсечь информацию, которую мы получаем от партизан. В-третьих, потому что они придерживаются принципа Советского Союза: депортация населения. Будут введены буря, чтобы этот край стал не только пророссийским, но и полностью российским. То же самое сделали в Крыму, с татарами", – рассказал представитель разведки.

По словам Скибицкого, известно, что Херсон обороняют от 30 до 50 тысяч оккупантов.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты сосредоточивают большое количество плавательных средств недалеко от временно оккупированного Херсона. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что армия РФ возможно готовится оставить временно оккупированный Херсон, но они не отступят просто так. На левом берегу Днепра готовятся новые рубежи обороны.

Тем временем на правом берегу Херсонской области сразу несколько мостов в тылу оккупантов вдруг взорвались. Оккупанты заявляют, что уничтожают эти мосты, чтобы усложнить продвижение ВСУ.