На деоккупированной части Херсонщины в трех населенных пунктах возобновили электроснабжение

На освобожденных территориях Херсонской области постепенно возобновляется работа объектов критической инфраструктуры.
На деоккупированной части Херсонщины вернули электроснабжение в три населенных пункта –Великую Александровку, Новодмитровку и Староселье.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
"На деоккупированной Херсонщине продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Есть очередной хороший результат", — говорится в сообщении.
По его словам, со светом сейчас 1740 украинцев.
"Работа по восстановлению продолжаются, каждый населенный пункт Херсона обязательно будет со светом. Энергетики работают над этим круглосуточно", — резюмировал глава ОВА.
Ситуация в Херсонской области
После деоккупации Херсона и правобережья области на освобожденных территориях начались стабилизационные мероприятия. Саперы проводят разминирование, чтобы коммунальщики могли как можно быстрее приступить к восстановлению критической инфраструктуры.
В Херсоне постепенно возобновляется связь украинских мобильных операторов.
СБУ задержала в Херсоне российского оккупанта, который был переодет в гражданскую форму и пытался изображать местного жителя.
Полиция также продолжает фиксировать военные преступления оккупантов в Херсонской области. Пока известно о 414 преступлениях.
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