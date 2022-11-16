На деоккупированной части Херсонщины в трех населенных пунктах возобновили электроснабжение

На деоккупированной части Херсонщины вернули электроснабжение в три населенных пункта –Великую Александровку, Новодмитровку и Староселье.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"На деоккупированной Херсонщине продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Есть очередной хороший результат", — говорится в сообщении.

По его словам, со светом сейчас 1740 украинцев.

"Работа по восстановлению продолжаются, каждый населенный пункт Херсона обязательно будет со светом. Энергетики работают над этим круглосуточно", — резюмировал глава ОВА.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации Херсона и правобережья области на освобожденных территориях начались стабилизационные мероприятия. Саперы проводят разминирование, чтобы коммунальщики могли как можно быстрее приступить к восстановлению критической инфраструктуры.

В Херсоне постепенно возобновляется связь украинских мобильных операторов.

СБУ задержала в Херсоне российского оккупанта, который был переодет в гражданскую форму и пытался изображать местного жителя.

Полиция также продолжает фиксировать военные преступления оккупантов в Херсонской области. Пока известно о 414 преступлениях.

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