На деоккупированных территориях Харьковщины начнут восстановление инфраструктуры и подготовку к зиме

На освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области в ближайшее время начнут восстановление инфраструктуры и подготовку к зиме.

Об этом 9 сентября сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"На деоккупированных территориях у нас впереди очень много работы. Пока еще продолжается зачистка, в освобожденные населенные пункты возвращается полиция и другие службы, возобновляется работа органов государственной власти, оказывается помощь населению", — написал он.

Глава ОВА добавил, что в последние дни враг увеличил интенсивность ударов по Харькову и населенным пунктам области. Есть жертвы среди гражданского населения.

"Активизация оккупантов связана прежде всего с успехами ВСУ, которые сейчас освобождают территорию области. Наши воины очень мотивированы и не оставят врагу никакого шанса. Враг деморализован и убегает с нашей земли. Мы имеем серьезные успехи на Балаклейском направлении и на других направлениях, но сейчас говорить об этом еще рано", – отметил Синегубов.

Напомним, Вооруженные силы Украины продвинулись почти на 50 км за 3 дня в Харьковской области.

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