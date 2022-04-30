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На деоккупированных территориях Киевской и Черниговской областей Starlink помогает восстанавливать мобильный интернет

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На деоккупированных территориях Киевской и Черниговской областей Starlink помогает восстанавливать мобильный интернет

facebook.com/sukhomlyn.sergey

Starlink помогает восстанавливать мобильный интернет на деоккупированных территориях Киевской и Черниговской областей.

Недавно один комплект системы появился в одном из самых разрушенных сел Черниговщины.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, в Украине есть примеры того, как с помощью одного комплекта оборудования Starlink возобновили связь для пяти сел. Система, которую передал нашей стране Илон Маск, работает для объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц, сельских советов, пожарных частей.

“На этой неделе мы передали комплект Starlink в Киинку – одно из самых разрушенных сел Черниговщины. Там уничтожены и повреждены десятки домов, школа, детский сад. Но жизнь в селе восстанавливается”, — подчеркнул Михаил Федоров.

Напомним, что россияне отказываются идти в наступление на Чернобаевку и ищут "дураков" из "ДНР".

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