На деоккупированных территориях продолжается восстановление критической инфраструктуры – ОП

По состоянию на 10 мая от российских захватчиков освободили более 1 000 населенных пунктов в Украине.
В украинских городах и селах продолжается восстановление критической инфраструктуры. ВСУ освободили от российских захватчиков уже 1003 населенных пункта в Украине.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
На деоккупированных территориях развернута работа гуманитарных штабов, областных военных администраций и ГСЧС.
Так, в 650 населенных пунктах возобновили газоснабжение, электроэнергией обеспечены 83% населенных пункта.
Водоснабжение и водоотвод – в 60% населенных пунктов.
Работа АЗС восстановлена в 49% населенных пунктов, услуги мобильной связи и интернета восстановлены в 720 населенных пунктах.
Банки работают в 300 населенных пунктах, "Укрпочта" возобновила предоставление своих услуг почти в 800 населенных пунктах.
Автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное – на 42%.
Разминирование территорий уже произведено в 224 населенных пунктах.
Напомним, Кирилл Тимошенко ранее заявлял, что в Украине не будут убавлять темпы восстановления, ведь люди не могут жить на руинах.
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