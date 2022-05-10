На деоккупированных территориях продолжается восстановление критической инфраструктуры – ОП

По состоянию на 10 мая от российских захватчиков освободили более 1 000 населенных пунктов в Украине.

В украинских городах и селах продолжается восстановление критической инфраструктуры. ВСУ освободили от российских захватчиков уже 1003 населенных пункта в Украине.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

На деоккупированных территориях развернута работа гуманитарных штабов, областных военных администраций и ГСЧС.

Так, в 650 населенных пунктах возобновили газоснабжение, электроэнергией обеспечены 83% населенных пункта.

Водоснабжение и водоотвод – в 60% населенных пунктов.

Работа АЗС восстановлена в 49% населенных пунктов, услуги мобильной связи и интернета восстановлены в 720 населенных пунктах.

Банки работают в 300 населенных пунктах, "Укрпочта" возобновила предоставление своих услуг почти в 800 населенных пунктах.

Автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное – на 42%.

Разминирование территорий уже произведено в 224 населенных пунктах.

Напомним, Кирилл Тимошенко ранее заявлял, что в Украине не будут убавлять темпы восстановления, ведь люди не могут жить на руинах.

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