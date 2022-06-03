На деоккупированных территориях снова со светом 85% семей — Шмыгаль

На деоккупированных территориях снова со светом 85% семей — Шмыгаль

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину энергетики вернули свет для более чем 4,5 млн украинцев.

На деоккупированных территориях снова со светом 85% семей.

Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, в Киевской области уже все населенные пункты с газом. Ранее поставки голубой энергии были сорваны военными РФ, оккупировавшими часть территории.

Сейчас ведутся ремонтные работы на Черниговском водоканале – на трех из пяти водонасосных станциях.

“Сложная ситуация. У почти трети города воды нет, поэтому Правительство и выделило 150 млн грн, чтобы максимально быстро решить эту проблему. Также восстановлено водоснабжение и водоотвод в Ирпене, Буче, Гостомеле и Ворзеле. Начали ремонт котельных. Российские войска их разрушили более двухсот. Сейчас завершаем работы по восстановлению на 37. Будем двигаться дальше по мере ситуации безопасности”, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что во время подготовки к отопительному сезону правительство приняло решение о том, что ТЭЦ, ОСМД и другие производители тепла будут получать газ по фиксированной цене в размере 7 400 гривен за тысячу кубов. Это дает возможность местным властям не повышать тарифы.

Напомним, что морские пехотинцы уничтожили танк оккупантов из украинской "Стугны-П" и сняли это на видео.

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