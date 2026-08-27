На дне Каховского водохранилища появился новый фронт: NYT описало бои в зарослях

ВСУ / © Associated Press

Реклама

Бывшее Каховское водохранилище после разрушения плотины превратилось в густые заросли камыша, кустов и молодых деревьев. Теперь эта местность стала отдельным участком фронта, где беспилотники часто не могут увидеть даже собственных бойцов, а украинские и российские военные охотятся друг на друга практически пешком.

Об этом пишет The New York Times, журналисты которого наблюдали за работой украинского батальона "Братство" в районе бывшего водохранилища.

Реклама

Военные описывают местность как настоящие джунгли: летом здесь жарко, много комаров, а из-за густой растительности иногда невозможно увидеть человека уже через несколько метров.

Реклама

После подрыва Каховской ГЭС в 2023 году вода отошла, а прежняя пойма быстро заросла. Теперь российские военные пытаются использовать эту территорию для скрытого продвижения в направлении Запорожья, в то время как украинские подразделения устраивают засады и проводят разведку.

"Это непрозрачно, сложно, дезориентирует и очень опасно", - описал условия командир одного из подразделений с позывным "Дивизия".

Дроны здесь теряют свое главное преимущество

Беспилотники в значительной степени изменили современную войну, позволив вести разведку и атаковать противника на расстоянии. Но над густыми зарослями бывшего водохранилища их возможности значительно ограничены.

Командир «Братства» Алексей Середюк рассказал, что иногда украинским военным приходилось по три дня искать даже своего бойца.

Реклама

Дроны здесь используют преимущественно для доставки припасов, наблюдения за открытыми участками и иногда для сброса взрывчатки. Однако большую часть работы приходится выполнять пехоте.

«В зарослях камыша все как в старые добрые времена в начале полномасштабного вторжения – прямой контакт», – рассказал командир подразделения с позывным «Апачом».

«Мы ищем их, а они нас»

По словам украинских военных, Россия перебросила в район бывшего водохранилища сотни солдат. Там обустраивают наблюдательные пункты, места сбора личного состава и логистические маршруты.

Украинские бойцы регулярно проводят рейды по зарослям, чтобы выявлять российские позиции и срывать их продвижение.

Реклама

Во время одной из таких операций военные Братства столкнулись с российскими солдатами буквально на близкой дистанции. После перестрелки одного военного РФ взяли в плен. Возвращаться с ним из-за зарослей к своим позициям группе пришлось несколько дней.

Во время другого столкновения противника почти невозможно было разглядеть — российские военные выглядели только как тени между деревьями.

«Мы начали отходить, потому что контакт был слишком близок. Это было очень опасно», – рассказал «Апач».

Россия пытается проложить путь в Запорожье

По оценке украинских командиров, одна из целей РФ – получить возможность свободнее действовать на территории бывшего водохранилища и постепенно продвигаться к его противоположному берегу.

Запорожье остается одним из ключевых направлений для российской армии. В то же время, украинским силам в последние месяцы удалось сдержать продвижение противника на этом направлении.

В "Братстве" отмечают, что среди российских подразделений встречаются как опытные военные, так и большое количество менее подготовленных новобранцев.

Украинские командиры также утверждают, что в последнее время российские военные чаще сдаются в плен. Одной из причин в районе бывшего Каховского водохранилища называют условия боев: в густых зарослях солдаты не видят противника и не всегда знают, что произошло с их товарищами.

В результате этот участок фронта все меньше напоминает технологическую войну дронов и все больше — ближний пехотный бой, где противники буквально ищут друг друга среди камыша и деревьев.

Напомним, по данным ISW, президент РФ Владимир Путин приказал захватить Константиновку, Славянск и Краматорск до конца 2026 года и планирует мобилизовать еще 300 тыс. солдат после выборов в Госдуму. Аналитики считают эти термины нереалистичными, поскольку Россия не выполнила ни одного из 15 предыдущих дедлайнов в отношении Донбасса, а темпы ее наступления значительно замедлились.

Новости партнеров

Новости партнеров