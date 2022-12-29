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На Днепропетровщине – большая угроза ракетного удара: энергетики выключили свет

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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949
Время на прочтение
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На Днепропетровщине – большая угроза ракетного удара: энергетики выключили свет

Фото: ТСН.ua

Жителей Днепропетровщины призывают находиться в безопасных местах.

На Днепропетровщине утром 29 декабря существует большая угроза российского ракетного удара. Энергетики превентивно выключили электроэнергию в Днепре, Кривом Роге и других населённых пунктах региона.

Об этом сообщили глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Известно, что российская армия производит пуски ракет с кораблей и самолетов с акватории Черного моря.

"Кривой Рог. Большая вероятность ракетного удара. Энергетики превентивно выключили электроэнергию. Вся критическая инфраструктура переводится на генераторы. Туда, где не хватит давления воды, уже направлены водовозы", — отметил Вилкул.

"Также на Днепропетровщине применяются экстренные отключения света. Они введены из-за угрозы ракетных ударов во избежание значительных повреждений на случай, если оккупантам удастся поразить объекты энергетической инфраструктуры", — сообщил Лукашук.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил украинцев о ракетной опасности утром 29 декабря. Россияне подготовили до сотни ракет, они планируют запускать их в несколько волн.

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Дата публикации
Просмотры
949
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