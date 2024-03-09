На Днепропетровщине из-за обстрела россиян погиб 16-летний подросток: еще один парень в тяжелом состоянии

Российская армия снова из артиллерии обстреляла Никопольщину.

Российские оккупанты в очередной раз из артиллерии обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате преступной атаки врага погиб 16-летний подросток.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня, 9 марта, россияне влупили по Красногригорьевской громаде Никопольщины.

Погиб 16-летний юноша. Еще один парень, 22 лет, находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Повреждены частный дом, хозяйственное сооружение, линия электропередач и газопровод. Террористы... Убили ни в чем невинного юношу. Искалечили жизнь еще одной семье", — написал Лысак.

Заметим, что напротив Никополя, через Днепр, расположены Энергодар и Каменка-Днепровская, захваченные россиянами. Оккупанты чуть ли не ежедневно стреляют по Никополю и окрестным селам дронами и из артиллерии.

Ранее сообщалось, что РФ ударила по одному из торговых центров Никополя.

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