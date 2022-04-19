На Днепропетровщине людей призвали не посещать дачи из-за российских обстрелов

На Днепропетровщине людей призвали не посещать дачи из-за российских обстрелов

Посещение дач в некоторых районах Днепропетровской области может быть опасным для жизни.

Жителей Зеленодольска из-за российских обстрелов призвали воздержаться от посещения дач. Пока речь идет о садовом обществе "Отдых".

Об этом 19 апреля сообщил городской голова Дмитрий Невеселый.

Он также попросил людей не прогуливаться по парку в Зеленодольске.

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"Очень много снарядов на этих территориях! Уже работают ГСЧС, полиция и общественное добровольческое формирование. После осмотра проинформируем", – пояснил мэр.

Напомним, в ночь на 19 апреля в Днепре четыре раза объявляли воздушную тревогу. Город обстрелам не подвергся, но российские ракеты попали в Криворожский район Днепропетровской области.

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