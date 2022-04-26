На Днепропетровщине максимально засеивают участки земли для тех, кто в войне утратил возможность прокормиться

Общины Днепропетровска приобщаются к инициативе «Сады Победы» — собрали семена, выделили участки и дружно взялись сажать огороды.

Цель инициативы использовать под овощи и фрукты все возможные клочки земли, даже многие годы резвились. Будущим урожаем планируют поделиться с оставшимися без дома и работы, говорится в ТСН.

Коллектив детского сада «Малыш» возятся на огороде. Участок под овощи для фронта выделила бывшая воспитательница этого же садика. Совместный огород вместе засевают, вместе и урожай будут собирать. «Лук, помидоры, огурцы, фасоль, если останется место, может еще немного и картошки посадим, чтобы помочь нашим военным», — говорит директор Новопокровского детского сада Наталья Азарова.

А на огороде Натали 30 соток, уже сошел чеснок, редиска. До этого, рассказывает хозяйка, засаживали половину участка, потому что хватало. Теперь решили – нужно все, чтобы делиться урожаем. «Будем помогать всем, кому нужно и сейчас мы помогаем, у меня проживает со Славянская семья», – говорит Наталья.

В Новопокровской общине еще до появления всеукраинской инициативы «Сады Победы» провели собрание и договорились собрать все семена вместе, чтобы посадить как можно больше овощей. " Вот когда у нас парни на фронте, люди, которые в сложных жизненных условиях, то жители делятся последним из подвалов, выносят консервированные овощи. Все, что у них есть, делятся», — говорит глава поселка Людмила Муркович.

Община приняла уже около 600 переселенцев, всем подыскали дома, большинству выделили огороды. Среди них семья Щепитковых из Волновахского района. После двух недель в подвале их с тремя детьми смогли эвакуировать украинские военные. Дома осталось хозяйство и большой огород, здесь участок меньше. Будут садить картофель и овощи — семенами поделились местные. Надеются, что смогут прокормить себя сами.

Общины Днепропетровщины приобщаются к инициативе "Сады Победы"

Сады победы – термин не новый, его использовали и во время Первой, и во время Второй мировой войны. Тогда овощи и фрукты высаживали не только в частных усадьбах, но и в парках и скверах. Так поступали в США, Великобритании, Канаде, Германии и других странах, каждый клочок свободной земли пытались использовать под овощи.

По прогнозам, треть украинских черноземов в этом году не будут засеяны, поэтому инициаторы призывают сажать овощи даже на клумбах и балконах. А иностранных партнеров – помогать ресурсами, чтобы урожай из украинских садов победы помог нам пережить эти трудные времена.

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