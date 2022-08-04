На Днепропетровщине мужчина ограбил бомбоубежище: что успел вынести

На Днепропетровщине мужчина проник в бомбоубежище и похитил продукты питания.
В Каменском на Днепропетровщине мужчина влез в бомбоубежище одного из предприятий и украл продукты питания.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, 40-летний мужчина, работавший на предприятии, проник в бомбоубежище, в котором во время воздушной тревоги скрывались люди, и вынес из него продукты питания.
На следующий день он пытался вынести еду за территорию предприятия, однако был задержан.
“По согласованию с Каменской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины. Пока решается вопрос об избрании ему меры пресечения”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что в Киеве мужчина заманил 7-летнюю девочку к себе домой и совершил развратные действия.
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