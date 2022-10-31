На Днепропетровщине мужчина призывал ВСУ сложить оружие и сдаться оккупантам

На Днепропетровщине задержан местный житель, который в социальной сети призвал ВСУ сложить оружие.
На Днепропетровщине мужчина через видеоролики на YouTube призывал украинских военных сложить оружие. Он угрожал массовыми жестокими убийствами.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, местный житель на протяжении апреля-мая этого года использовал в аккаунте нарративы о капитуляции Украины. Мужчина призывал ВСУ сложить оружие и угрожал военным массовыми жестокими убийствами.
“Также подозреваемый опубликовал видеозапись, в которой распространил информацию о местонахождении военнослужащих ВСУ. Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого изъяты две гранаты Ф-1, пять артиллерийских снарядов и около 10 килограммов каннабиса”, — рассказали в прокуратуре области.
Мужчина сейчас находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что в Украине к 15 годам приговорили женщину, которая готовила проникновение российской ДРГ в Николаев.
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