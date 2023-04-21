На Днепропетровщине мужчина "сливал" оккупантам позиции Сил обороны: сколько он проведет в тюрьме

В Днепропетровской области к 15 годам тюрьмы приговорили местного жителя, который корректировал ракетные обстрелы со стороны российских оккупантов.

На Днепропетровщине ранее судимый мужчина собирал данные о местах базирования Сил обороны и передавал их своему сыну, а тот уже россиянам, которые запускали по региону ракеты. За это мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, предателем оказался уже ранее судимый житель Марганца, только в марте прошлого года вышедший из тюрьмы. Мужчина начал собирать информацию о перемещении сил обороны на территории региона. После чего предоставлял данные своему сыну, а уж тот – оккупантам.

"Прежде всего, он пытался выявить позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300. Полученные сведения он передавал своему сыну, входившему в состав российских оккупационных группировок и участвовавшему в обстрелах населенных пунктов на Изюмском направлении. Именно по его "наводке" оккупанты пытались ударить по инфраструктуре региона в начале лета прошлого года. Впрочем, украинские силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты", — подчеркнули в СБУ.

Мужчину задержали украинские военные. На основании собранных доказательств он признан виновным в государственной измене. Он приговорен к 15 годам лишения свободы. Учитывая, что у мужчины три года непогашенной судимости, в общей сложности он проведет за решеткой 18 лет.

Напомним, что СБУ открыла производство против украинских военных, которые планировали угнать российский самолет.

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