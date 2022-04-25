Увидел жену в гостях: на Днепропетровщине мужчина из-за ревности забил до смерти своего приятеля

Увидел жену в гостях: на Днепропетровщине мужчина из-за ревности забил до смерти своего приятеля

В Никополе Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который из-за ревности жестоко убил местного жителя.

Он забил его руками и ногами.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, инцидент произошел во время конфликта, разгоревшегося после того, как 33-летний мужчина пришел в гости к знакомому и увидел там свою жену. Ревность стала причиной того, что гость набросился на владельца жилья с кулаками.

Мужчина нанес многочисленные удары ногами и руками по телу и голове 39-летнего хозяина квартиры. В результате чего он скончался на месте. После чего украл его имущество, забрал женщину и скрылся.

Но впоследствии его задержали правоохранители.

“23 апреля следователям по согласованию с прокуратурой злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 ("Убийство") УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет. Подозреваемому уже избрана мера пресечения – содержание под стражей”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что у погибших жителей Бучи и Ирпеня, найденных в братских могилах, судебные медики обнаружили флешеты – заостренные стальные снаряды, похожие на дротики дартс.

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