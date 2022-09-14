На Днепропетровщине мужчина в квартире многоэтажки взорвал гранату: есть раненые (фото)

На Днепропетровщине мужчина взорвал гранату в квартире многоэтажки.

В Павлограде на Днепропетровщине 25-летний мужчина взорвал гранату в квартире многоэтажки.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, инцидент произошел около 22:00 по улице Заводская. Там в одной из квартир многоэтажки раздался взрыв. Предварительно, взорвалась граната.

Позже выяснилось, что вечером к владельцу дома пришел его 25-летний товарищ. В ходе общения между мужчинами возникла ссора, гость достал гранату и привел ее в действие. После чего оставил место совершения преступления.

“При отработке прилегающей территории, полицейские отдела реагирования патрульной полиции заметили подозрительного мужчину. Им оказался 25-летний местный житель. Человек имел телесные повреждения характерные для осколочных. Последний доставлен в медицинское учреждение. Также к медицинским работникам обратился 41-летний владелец квартиры, где раздался взрыв”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием. С мужчиной проводятся следственные действия.

Напомним, что на Харьковщине во время отступления оккупанты оставили много техники.

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