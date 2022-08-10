На Днепропетровщине мужчина выстрелил из РПГ по отделению полиции: есть раненые (фото)

В Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который выстрелил из ручного противотанкового гранатомета в здание отделения полиции.
В Покрове на Днепропетровщине мужчина попал из противотанкового гранатомета в админздание отделения полиции. Целью мужчины было убийство правоохранителей.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, мужчина, в отношении которого уже открыто два уголовных производства, выстрелил реактивной противотанковой гранатой по отделению полиции.
"Снаряд попал в стену между вторым и третьим этажами. В результате выстрела по отделению полиции № 2 двое полицейских получили телесные повреждения. Также было повреждено административное здание. Сотрудники полиции провели следственные действия и розыскные мероприятия. В результате подозреваемый был задержан — им оказался 36-летний местный житель. Выяснилось, что в отношении него два уголовных производства уже находятся на рассмотрении в суде", – рассказали в Нацполиции области.
Гражданину объявили о подозрении по ч. 1. ст. 348 УК Украины – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что оккупанты угрожают фермерам на Херсонище ведением "пропускной системы".
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