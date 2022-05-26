На Днепропетровщине нашли целую семью поклонников "русского мира" (фото)

На Днепропетровщине нашли целую семью поклонников "русского мира" (фото)

В телефонах предателей обнаружили антиукраинскую переписку и многочисленные группы с поддержкой врага.

На Днепропетровщине в Синельниковском районе полицейские обнаружили целую семью поклонников "русского мира". Троих местных жителей — жена, мужа и сына подозревают в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщили 26 мая в Национальной полиции.

В ходе проверки мобильных телефонов у членов семьи обнаружили антиукраинскую переписку и многочисленные группы с поддержкой врага. Их передали на проверку сотрудникам СБУ.

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Напомним, вечером в понедельник, 23 мая, Россия выпустила четыре ракеты по Днепропетровщине. Они ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Были серьезно повреждены железнодорожные пути и контактная сеть.

Ранее в одном из поселков Синельниковского района 12-летний ребенок скончался от взрыва российского кассетного боеприпаса.

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