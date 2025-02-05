Теракт возле ТЦК: в Днепропетровский области обезврежена агентурная группа РФ (фото)

В Днепропетровской области 2 февраля возле здания территориального центра комплектования в Павлограде злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство. В результате взрыва 24-летний военнослужащий получил осколочное ранение.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Как установили правоохранители, взрыв был частью операции российских спецслужб, пытавшихся таким образом дискредитировать работу ТЦК и подорвать доверие граждан к мобилизации.

В течение суток после инцидента Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали всех причастных к теракту. Ими оказалась агентурная группа из трех человек в возрасте 21 и 22 лет. Мужчины искали "легкий" заработок в телеграмм-каналах, где их завербовали представители спецслужб РФ, пообещав денежное вознаграждение за выполнение диверсионных задач.

СБУ задержала агентов РФ

Один из фигурантов, житель Павлограда, самостоятельно изготовил взрывное устройство и спрятал его в тайнике у собственного дома. Взрывчатка была начинена гвоздями и гайками для усиления поражения. Два других агента – жители Одесской области – прибыли в Павлоград, где получили координаты тайника. Они забрали взрывчатку, установили ее у ТЦК и разместили скрытую камеру для фиксации последствий теракта. Взрывное устройство активировано дистанционно – по вызову на мобильный телефон.

СБУ задержала агентов РФ

После совершения преступления диверсанты скрылись в своих жилищах и ждали обещанных денег из России. Однако вместо вознаграждения они получили подозрение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

В настоящее время идет рассмотрение вопроса об избрании им меры пресечения. За совершенное преступление агентам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 1 февраля в здании Ровенского ТЦК прогремел взрыв, в результате чего погиб человек, а еще шестеро получили ранения.

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