На Днепропетровщине обнаружили предприятие, которое помогало России в создании ядерного оружия (фото)

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила предприятие, помогавшее Российской Федерации в строительстве лабораторий для разработки ядерного оружия. По данным следствия, к организации этой схемы причастен владелец украинской компании, специализирующейся на производстве стройматериалов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Стало известно, что после начала полномасштабной войны представители завода переправили в Россию крупную партию готового профиля из нержавеющей стали. Оккупанты использовали этот металл для обустройства служебных помещений российского института ядерных исследований, где разрабатываются проекты новых видов ракетного вооружения с ядерными боеголовками.

По информации СБУ, чтобы скрыть происхождение товара и избежать международных санкций, злоумышленники сначала отправили продукцию на компанию, действовавшую подконтрольной России на Ближнем Востоке, а затем реэкспортировали ее российским заказчикам.

СБУ обнаружила компанию, помогавшую РФ/Фото: СБУ

Сообщается, что во время обысков, проводимых по местам работы компании и по адресам фигурантов, были обнаружены мобильные телефоны, компьютерная техника и документы, подтверждающие преступную деятельность. По информации следствия, финансовую документацию обеих компаний вела главная бухгалтер украинского предприятия.

В настоящее время владелец компании и трое его подчиненных получили подозрение по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Относительно них решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Эти комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Напомним, правоохранители разоблачили агентурную сеть российских спецслужб, в состав которой входили работники "Укрзализныци" и столичного метрополитена, собиравшие информацию для России.

Читайте также: