На Днепропетровщине оккупанти трижды обстреляли кассетными бомбами населенный пункт

В Днепропетровской области российские оккупанты трижды за сутки обстреляли поселок, граничащий с Херсонщиной.
Били кассетными снарядами.
Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.
“Оккупанты уже трижды за сегодня (27 апреля, — ред.) обстреляли граничащую с Херсонщиной Большую Костромку кассетными снарядами. Людей, к счастью, не задело. Частично оставили село без света. Работают специалисты”, – рассказал Валентин Резниченко.
Напомним, что в Днепропетровской области сбили российскую ракету. Она упала на полне.
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