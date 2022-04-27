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На Днепропетровщине оккупанти трижды обстреляли кассетными бомбами населенный пункт

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На Днепропетровщине оккупанти трижды обстреляли кассетными бомбами населенный пункт

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В Днепропетровской области российские оккупанты трижды за сутки обстреляли поселок, граничащий с Херсонщиной.

Били кассетными снарядами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.

“Оккупанты уже трижды за сегодня (27 апреля, — ред.) обстреляли граничащую с Херсонщиной Большую Костромку кассетными снарядами. Людей, к счастью, не задело. Частично оставили село без света. Работают специалисты”, – рассказал Валентин Резниченко.

Напомним, что в Днепропетровской области сбили российскую ракету. Она упала на полне.

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