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На Днепропетровщине оккупанты накрыли "Градом" населенный пункт: повреждены десятки жилых домов

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На Днепропетровщине оккупанты накрыли "Градом" населенный пункт: повреждены десятки жилых домов

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На Днепропетровщине российские оккупанты обстреляли из "Градов" Великомихайловскую общину Синельниковского района.

Об этом на своей странице в соцсети 4 мая написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Попали по двум селам. Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду. Людей не задело. Большинство местных жителей уехали с опасной территории", — рассказал Валентин Резниченко.

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Напомним, что вражеские ракеты ударили по территории Каменского района. Работник станции получил контузию и ранения. Уничтожена железнодорожная инфраструктура.

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