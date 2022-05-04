На Днепропетровщине оккупанты накрыли "Градом" населенный пункт: повреждены десятки жилых домов

На Днепропетровщине российские оккупанты обстреляли из "Градов" Великомихайловскую общину Синельниковского района.
Об этом на своей странице в соцсети 4 мая написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Попали по двум селам. Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду. Людей не задело. Большинство местных жителей уехали с опасной территории", — рассказал Валентин Резниченко.
Напомним, что вражеские ракеты ударили по территории Каменского района. Работник станции получил контузию и ранения. Уничтожена железнодорожная инфраструктура.
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