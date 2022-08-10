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На Днепропетровщине оккупанты обстреляли из РСЗО городской совет, дворец культуры и школу: есть погибшие и раненые

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На Днепропетровщине оккупанты обстреляли из РСЗО городской совет, дворец культуры и школу: есть погибшие и раненые

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Российские оккупанты ночью 10 августа обстреляли из артиллерии Никольский район на Днепропетровщине.

Россияне нанесли удар с РСЗО по Марганцу и Мировской громаде на Днепропетровщине. В результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, оккупанты накрыли огнем центральную часть Марганца. Там разрушены многоэтажки, административные здания – в частности, городской совет, дворец культуры, ЦНАП, две школы и общежитие.

В Мировской громаде разрушения и повреждения получили более 10 частных домов.

“Окончательная информация о погибших, пострадавших и разрушениях уточняется. Полиция фиксирует очередные преступления России против мирного населения. На местах попаданий работают взрывотехники и правоохранители, документирующие последствия обстрелов. По факту российской агрессии против мирного населения Никопольского района правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 (“Нарушение законов и обычаев войны”) УК Украины”, — рассказали в Нацполиции области.

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Напомним, что россияне выманивают у жителей Херсона деньги и отбирают у людей жилье.

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