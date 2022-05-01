На Днепропетровщине оккупанты обстреляли склады в Синельниковском районе

На Днепропетровщине оккупанты обстреляли склады в Синельниковском районе

В Днепропетровской области российские оккупанты нанесли удар с артиллерии по Синельниковскому району.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.

“У нас “прилет” в Синельниковском районе. Людей не задело. Ракета попала в склады агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Они разрушены. Орки с болезненным упрямством "демилитаризируют" наши склады, — подчеркнул Валентин Резниченко.

Напомним, что Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники: их замысел "разоблачили" газеты.

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