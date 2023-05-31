На Днепропетровщине оккупанты ударили по транспортному предприятию – травмирован ребенок (фото)

Враг атаковал дронами две громады на Днепропетровщине.
Российские захватчики под утро 31 мая нанесли удар по транспортному предприятию в Межирицкой громаде Днепропетровской области. Травмирован 8-летний мальчик – у него порезы руки. Ребенок будет лечиться дома.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Есть повреждения окон и дверей в 2-этажке, частном доме, изуродованы гаражи. Произошел пожар, который уже был ликвидирован.
Также, вчера поздно вечером российские оккупанты из БПЛА атаковали Марганецкую громаду на Никопольщине. Без пострадавших. Территория обстрела обследуется.
Напомним, на Днепропетровщине меняют время комендантского часа.
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