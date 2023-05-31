Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Днепропетровщине оккупанты ударили по транспортному предприятию – травмирован ребенок (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
655
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Днепропетровщине оккупанты ударили по транспортному предприятию – травмирован ребенок (фото)

На Днепропетровщине оккупанты ударили по транспортному предприятию. Фото/Telegram: Николай Лукашук.

Враг атаковал дронами две громады на Днепропетровщине.

Российские захватчики под утро 31 мая нанесли удар по транспортному предприятию в Межирицкой громаде Днепропетровской области. Травмирован 8-летний мальчик – у него порезы руки. Ребенок будет лечиться дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Есть повреждения окон и дверей в 2-этажке, частном доме, изуродованы гаражи. Произошел пожар, который уже был ликвидирован.

На Днепропетровщине после атаки окупантов травмирован ребенок. Фото/Telegram: Николай Лукашук. / ©
На Днепропетровщине после атаки окупантов травмирован ребенок. Фото/Telegram: Николай Лукашук.

Также, вчера поздно вечером российские оккупанты из БПЛА атаковали Марганецкую громаду на Никопольщине. Без пострадавших. Территория обстрела обследуется.

Напомним, на Днепропетровщине меняют время комендантского часа.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
655
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация