Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Днепропетровщине оккупанты ударили ракетами по птицефабрике (фото)

Дата публикации
Просмотры
6854
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Днепропетровщине оккупанты ударили ракетами по птицефабрике (фото)

Фото: Валентин Резниченко

Россияне снова попали в "стратегический" объект.

Российские оккупанты ночью 16 апреля ударили ракетами по Днепропетровщине. В результате была разрушена птицефабрика. Она не работала, поэтому пострадавших нет.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"У нас два "прилета" в Днепровском районе. Полностью разрушена птицефабрика, которая не работала — там никого и ничего не было. Снова орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект", — говорится в сообщении."

Напомним, в Днепре в ночь на 16 апреля горожане слышали взрывы. В областном совете отметили, что ситуация на Днепропетровщине находится под контролем.

Фото: Валентин Резниченко / ©
Фото: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко / ©
Фото: Валентин Резниченко

Читайте также:

Следующая публикация