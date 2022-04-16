На Днепропетровщине оккупанты ударили ракетами по птицефабрике (фото)

Россияне снова попали в "стратегический" объект.
Российские оккупанты ночью 16 апреля ударили ракетами по Днепропетровщине. В результате была разрушена птицефабрика. Она не работала, поэтому пострадавших нет.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"У нас два "прилета" в Днепровском районе. Полностью разрушена птицефабрика, которая не работала — там никого и ничего не было. Снова орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект", — говорится в сообщении."
Напомним, в Днепре в ночь на 16 апреля горожане слышали взрывы. В областном совете отметили, что ситуация на Днепропетровщине находится под контролем.
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