На Днепропетровщине ПВО сбила российские ракеты: вспыхнул пожар

Ночью в Днепре был слышен взрыв.

В ночь на 5 апреля на Днепропетровщине ПВО сбила две российские ракеты. Из-за обломков вспыхнул пожар в одном из сел.

Обошлось без пострадавших, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"У меня есть видео момента уничтожения ракет. Однако сейчас действует запрет на обнародование такой информации. Обещаю, что покажу его после победы. Собираю архив побед наших ВСУ", — написал он.

По состоянию на утро ситуация в области контролируемая, оккупантов на территории нет.

Напомним, риэлторов и арендодателей Днепра призвали не повышать цены на недвижимость и не спекулировать. Прибегающие к недобросовестному заработку понесут ответственность перед законом.

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