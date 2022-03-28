На Днепропетровщине работает более 80% малого и среднего бизнеса

На Днепропетровщине работает более 80% малого и среднего бизнеса

Работают практически все крупные предприятия.

На Днепропетровщине по состоянию на 28 марта работают практически все крупные предприятия и более 80% малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Валентин Резниченко.

Он призвал жителей Днепра и области выходить на работу и поддерживать экономику Украины.

Резниченко подчеркнул, что вражеских войск на территории Днепропетровской области нет.

Напомним, что минувшей ночью российские оккупанты провоцировали Вооруженные силы Украины на Днепропетровщине. Захватчики обстреляли Криворожский район с территории Херсона.

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