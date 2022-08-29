На Днепропетровщине разоблачили двух коллаборантов и пророссийского блогера (фото)

На Днепропетровщине разоблачили и сообщили о подозрении двум коллаборантам и пророссийскому блогеру. Ими оказались жители Днепра, Павлограда и Кривого Рога.

Об этом 29 августа сообщила Служба безопасности Украины.

Так, житель Днепра вел свой блог в Сети и активно общался в антиукраинских пабликах. Контент его блога, состоявший из религиозных размышлений и психологических теорий, привлекал интернет-пользователей, и они вступали с ним в дискуссию. После этого предмет обсуждения неприметно сменялся на враждебную агитацию, отрицание российской агрессии и месседжей в отношении "братских" народов. Посты и комментарии в других пророссийских группах не оставляли сомнений в его антигосударственной позиции.

Используя эмоциональную уязвимость и религиозные нравы определенной категории украинских граждан, он умело использовал это для замены восприятия реальной ситуации в стране и подталкивания к поддержке действий врага.

Житель Павлограда, начиная со времен Революции Достоинства, не скрывал свои пророссийские взгляды и придерживался в своем общении антиукраинской риторики. С начала месседжи типа "народы – братья" и "Россия наш друг" звучали исключительно среди близкого окружения. Но с началом полномасштабной войны у него появилось желание донести свои тезисы до более широкой аудитории. Создав аккаунт в соцсети, посты по оправданию военной агрессии и поддержке действий оккупационных властей начали распространяться в Сети.

Враждебная информационная активность не прошла даром, и на него обратили внимание другие сторонники агрессии РФ. В личном общении ему предложили стать администратором двух радикальных антиукраинских групп. С удовольствием приняв предложение, агитатор начал модерацию групповых блогов и подбор соответствующего антигосударственного контента. Сотрудники СБУ разоблачили предателя на освещении очередных постов с поддержкой захвата территории врагом и завершении работы по созданию антиукраинских сообществ.

Фото: СБУ

Правоохранители также разоблачили работницу одного из промышленных предприятий критической инфраструктуры Кривого Рога. Она скрыто "сочувствовала" оккупантам с начала войны, но открытых выступлений не осуществляла. С приближением русских войск к границам Днепропетровской области ее риторика стала меняться. В закрытых пабликах и соцсетях она нашла себе подруг среди россиянок и начала активно продвигать антиукраинские нарративы. Во время личной переписки с поклонницами "русского мира" она открыто выражала свое ожидание скорого прихода "русских асвабадителей" и оккупации украинских территорий, в том числе Днепропетровщины.

Фото: СБУ

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, которые использовали интернет-агитаторы.

В рамках уголовных производств всем фигурантам собщено о подозрении. Проверяется информация о возможном сотрудничестве вражеских пропагандистов со спецслужбами РФ и связях с другими сторонниками военной агрессии.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту хищения имущества аэропорта "Киев" в первые дни войны.

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