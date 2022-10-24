На Днепропетровщине разоблачили схему переправки мужчин через границу как волонтеров

Двое жителей Кривого Рога организовали схему незаконной переправки через государственную границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"За 15 000 долларов США подозреваемые обещали изготовить документы, которые позволили бы трем гражданам призывного возраста беспрепятственно пересечь госграницу как волонтерам. Они также обещали повлиять на должностных лиц для внесения данных о военнообязанных в систему "Путь", — говорится в сообщении.

Мужчины задержаны после получения денег. В ходе обысков изъяли документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Мужчинам сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Незаконные схемы выезда за границу

Экс-председатель Конституционного суда Александр Тупицкий покинул Украину, незаконно пересек границу. Вместе с Тупицким в этом авто также незаконно пересекли границу еще двое мужчин призывного возраста, которые, как и экс-председатель КС, не имели права на его пересечение.

В Днепре, в Одесской и Закарпатской областях задержаны восемь организаторов нелегальной переправки мужчин за границу. За свои услуги они брали с "клиента" почти от 2 до 7 тысяч долларов.

В ходе спецопераций во Львовской, Одесской, Николаевской и Винницкой областях Служба безопасности заблокировала новые каналы нелегального выезда за пределы Украины мужчин призывного возраста.

Житель Мелитополя наладил противоправный "миграционный бизнес" для мужчин призывного возраста, решивших избежать мобилизации. За деньги он обещал им помочь пересечь государственную границу Украины.

В Киеве разоблачили 50-летнего мужчину, который подделывал удостоверение волонтера для незаконного выезда за границу во время военного положения. Его услуги стоили от 10 тысяч долларов.

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