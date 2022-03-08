На Днепропетровщине российская ракета попала в школьный стадион (фото)

Жертв и пострадавших нет.

В Днепропетровской области в селе Григоровка Васильковского района российская ракета попала в школьный стадион. От стадиона, куда попала ракета, в школу – всего лишь 250 метров.

Об этом 8 марта сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Прилетело со стороны Родов, что на Запорожье. Рядом в школе выбило окна и двери", — говорится в сообщении.

В учебном заведении на тот момент находилось более трех десятков людей, приехавших из Волновахи. Жертв нет, все эвакуированы в другое место.

"Оккупанты стреляют по жилым районам и мирным людям. Поэтому напоминаю: слышите сирену — срочно в укрытие! Не рискуйте жизнью!", — подчеркнули в облсовете.

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