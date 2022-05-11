На Днепропетровщине роженицу полицейские вывозили из-под обстрелов к скорой, где она и родила

На Днепропетровщине роженицу полицейские вывозили из-под обстрелов к скорой, где она и родила

Из-за постоянного огня вражеской артиллерии до роженицы не смогла добраться скорая.

Случилось это в Зеленодольской общине, которая больше всего на Днепропетровщине страдает от обстрелов россиян, говорится в ТСН.

Доставить беременную в скорую взялся местный полицейский. Во время путешествия под ударами вражеской артиллерии ни он, ни женщина не получили ранений.

Уже в карете скорой под наблюдением врачей пациентка родила девочку. Сейчас обе в больнице чувствуют себя хорошо.

Напомним, что на Днепропетровщине уже родилось 112 малышей, все они еще в утробе матери стали вынужденными переселенцами. Еще три сотни младенцев – ожидают появления на свет.

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