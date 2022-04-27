На Днепропетровщине сбили российскую ракету: она упала на поляну (фото)

На Днепропетровщине утром 27 апреля подразделение противовоздушной обороны ВСУ сбило российскую ракету. Ее обломки упали на поляну.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Хорошее утро для нас, не очень — для орка. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Обломки упали на поляне. Никого не зацепило", — написал он.
Напомним, в ночь на 27 апреля оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Захватчики "денацифицировали" элеватор.
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