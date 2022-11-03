На Днепропетровщине слышны взрывы: в области заметили иранские дроны-камикадзе

На территории Днепропетровской области зафиксировали вражеские иранские дроны-камикадзе. Перед этим в области были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

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Чиновник обратился к жителям области соблюдать правила во время воздушной тревоги, а также не выкладывать в Сеть никаких фото работы ПВО.

"Продолжается боевая работа сил ПВО. Наши защитники ловят гадов. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги и не выкладывайте никакие фото/видео в социальные сети", — написал Лукашук.

В местных пабликах сообщают о звуках взрывов, которые раздаются на территории Днепропетровщины. Есть ли попадание – пока неизвестно. Работают силы противовоздушной обороны.

Добавим, как свидетельствует карта тревог, на территории Днепропетровщины в 21:57 объявлена воздушная тревога, которая продолжается до сих пор. Призываем находиться в укрытиях или бомбоубежищах до окончания тревоги.

Иран планирует передать России баллистические ракеты и дроны

В украинской разведке сообщили, что на 3 ноября известно о заключенных контрактах на баллистические ракеты, которые Иран должен отправить в Россию. Относительно дронов – подтвержденной информации от украинской стороны нет.

Напомним, Центр национального сопротивления узнал, как Иран передает России дроны-камикадзе, которыми оккупанты убивают украинцев. В этой схеме задействована не одна структура.

Между тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина предупредила Иран о последствиях помощи России, теперь дело непосредственно за Тегераном.

Россия потеряла 278 самолетов – вдвое больше, чем во время войны в Афганистане

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