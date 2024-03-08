На Днепропетровщине укрепляют линию обороны и устанавливают "зубы дракона" (фото)

Планируется создать десятки километров противотанковых рвов, систему блиндажей.
На Днепропетровщине укрепляют линию обороны. Планируется создать десятки километров противотанковых рвов и установить "зубы дракона".
Об этом на своей странице в соцсети написал глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.
“Усиление обороноспособности региона – одно из приоритетных направлений нашей работы. Продолжаем строить линию обороны. Фортификационные сооружения – их немаловажная составляющая. Работаем, четко выполняя задачи военных. Именно Минобороны спланировало защитные инженерные сооружения, учитывая рельеф локации”, — подчеркнул Сергей Лысак.
По его словам, планируется создать десятки километров противотанковых рвов, систему блиндажей и капониров, предназначенных для укрытия личного состава и техники.
Кроме того, установлены будут и бетонные "зубы дракона".
Напомним, что в Днепропетровской области осудили агента ФСБ, который готовил ракетные удары по аэродромам.
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