На Днепропетровщине укрепляют линию обороны и устанавливают "зубы дракона" (фото)

На Днепропетровщине укрепляют линию обороны. Планируется создать десятки километров противотанковых рвов и установить "зубы дракона".

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

“Усиление обороноспособности региона – одно из приоритетных направлений нашей работы. Продолжаем строить линию обороны. Фортификационные сооружения – их немаловажная составляющая. Работаем, четко выполняя задачи военных. Именно Минобороны спланировало защитные инженерные сооружения, учитывая рельеф локации”, — подчеркнул Сергей Лысак.

Фото: Facebook / Сергей Лысак

По его словам, планируется создать десятки километров противотанковых рвов, систему блиндажей и капониров, предназначенных для укрытия личного состава и техники.

Кроме того, установлены будут и бетонные "зубы дракона".

Напомним, что в Днепропетровской области осудили агента ФСБ, который готовил ракетные удары по аэродромам.

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