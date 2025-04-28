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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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На Днепропетровщине в результате российского обстрела погиб мужчина — ОВА

Мужчина умер по дороге в больницу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг обстрелял Днепропетровщину БпЛА

Враг обстрелял Днепропетровщину БпЛА / © Associated Press

В результате удара российского беспилотника по частному дому в Новопавловской общине Днепропетровщины погиб 34-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лисак.

«Вечером они ударили по Новопавловской общине Синельниковского района беспилотником. Поэтому занялся частный дом. Ожоги получил 34-летний мужчина», — говорится в сообщении.

Лисак заявил, что раненого мужчину направили в больницу, но по дороге он скончался из-за сильных травм.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 27 апреля, Павлоград был атакован БпЛА. Число пострадавших увеличилось до 18 человек.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 28 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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