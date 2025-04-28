- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 1 мин
На Днепропетровщине в результате российского обстрела погиб мужчина — ОВА
Мужчина умер по дороге в больницу.
В результате удара российского беспилотника по частному дому в Новопавловской общине Днепропетровщины погиб 34-летний мужчина.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лисак.
«Вечером они ударили по Новопавловской общине Синельниковского района беспилотником. Поэтому занялся частный дом. Ожоги получил 34-летний мужчина», — говорится в сообщении.
Лисак заявил, что раненого мужчину направили в больницу, но по дороге он скончался из-за сильных травм.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 27 апреля, Павлоград был атакован БпЛА. Число пострадавших увеличилось до 18 человек.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 28 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.