На Днепропетровщине выросло количество раненых в результате атаки (фото)

После предыдущей атаки оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.
На Днепропетровщине возросло количество пострадавших в результате падения обломков российской ракеты вечером 14 апреля. Кроме того, враг ночью ударил еще одной ракетой по Днепровскому району.
Об этом сообщили глава Днепропетровского ОВА Сергей Лысак и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Лысак проинформировал, что в Днепре за помощью к врачам обратилась еще одна женщина, раненая из-за падения обломков ракеты накануне. Общее количество пострадавших в области достигло 13 человек. Среди них один ребенок.
Российские войска также вечером и ночью продолжили атаки на Никопольщину. Так, враг ударил дронами по Никополю и Красногригорьевской громаде и обстрелял из тяжелой артиллерии Мировскую громаду. Был поврежден частный дом, но его жители не пострадали.
В Днепровском районе прогремел взрыв – это оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту. Люди не пострадали. Последствия уточняются.
Лукашук подтвердил, что по уточненным данным, в результате атаки 14 апреля в Днепре пострадали 13 человек. Он также сообщил, что 12 человек получили психологическую помощь, в том числе двое детей.
В результате атаки были повреждены 33 частных дома, 11 автомобилей и погрузчик, линия электропередачи.
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Напомним, вечером 15 апреля в Днепре раздался мощный взрыв: силы ПВО уничтожили российскую ракету. В результате падения обломков были ранены пятеро местных жителей.
Впоследствии это количество возросло до 12. Также сообщалось о более 30 поврежденных домах.
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