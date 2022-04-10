На Днепропетровщине взорвался мужчина, взявший в руки кассетный боеприпас

Это уже четвертая смерть в области из-за кассетных боеприпасов.

В Синельниковском районе погиб мужчина, взявший в руки кассетный боеприпас. Вражеский опасный предмет взорвался в руках мужчины, тот погиб.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

По его словам, это уже четвертая смерть в области из-за таких боеприпасов.

"Я уже просил и еще раз прошу. Пожалуйста, не берите в руки подозрительные находки, не несите их домой. Это опасно. Позовите специалистов, и они помогут. Эта гадость коварна. Ее особенность в том, что боеприпасы, разбросанные по большой территории Еще некоторое время после обстрела остаются опасными, нужно время, чтобы их обезвредить, подождите и ничего не трогайте, — написал чиновник.

Он напомнил, что оккупанты уже несколько раз обстреливали кассетными снарядами наши села на границе с Донетчиной и Херсонщиной. Но просит жителей быть внимательными и не трогать подозрительные предметы.

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