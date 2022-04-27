На Днепропетровщине задержали двух российских агентов: должны были "влиться" в тероборону

На Днепропетровщине задержали двух российских агентов: должны были "влиться" в тероборону

В Днепропетровской области задержали двух российских агентов, работавших на спецслужбы оккупантов. Первый должен был "влиться" в территориальную оборону, чтобы собирать и сливать данные об личном составе, вооружении и позициях ВСУ.

Об этом 27 апреля сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"СБУ задержала предателей, работавших на спецслужбы оккупанта. Мужчины сознательно продались тем, кто убивает нашу Украину", – написал он.

Второй задержанный "отрабатывал" Кривой Рог, делал фото оборонительных укреплений на криворожском направлении. Мужчина работал через закрытые каналы связи и даже имел конспиративную квартиру на оккупированной территории.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупанты из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 62-го дня войны

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