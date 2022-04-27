На Днепропетровщине задержали двух российских агентов: должны были "влиться" в тероборону

В Днепропетровской области задержали двух российских агентов, работавших на спецслужбы оккупантов. Первый должен был "влиться" в территориальную оборону, чтобы собирать и сливать данные об личном составе, вооружении и позициях ВСУ.
Об этом 27 апреля сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"СБУ задержала предателей, работавших на спецслужбы оккупанта. Мужчины сознательно продались тем, кто убивает нашу Украину", – написал он.
Второй задержанный "отрабатывал" Кривой Рог, делал фото оборонительных укреплений на криворожском направлении. Мужчина работал через закрытые каналы связи и даже имел конспиративную квартиру на оккупированной территории.
Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупанты из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.
Читайте также: