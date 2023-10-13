На Днепропетровщине задержан командир батальона, который требовал с подчиненных 600 тысяч гривен взятки (фото)

В Днепропетровской области правоохранители задержали военнослужащего, который требовал из четырех своих подчиненных 600 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-лиже Нацполиции Украины.

Как стало известно, правоохранители задержали 49-летнего военного одного из батальонов ВСУ, требовавшего из четырех своих подчиненных по 150 тысяч гривен с каждого. А за неуплату взятки обещал нанести препятствия при прохождении службы и дальнейшем начислении денежных средств за выполнение боевых задач.

"Мужчину задержали 12 октября на стоянке гипермаркета во время получения средств. Во время следственных мероприятий у задержанного в служебном автомобиле обнаружили деньги – 600 тысяч гривен – полученные в качестве взятки, двух пистолетов, антидронового ружья и других вещественных доказательств. Кроме того, во время обыска по его месту жительства обнаружили 20 новых коптеров, зарядную станцию EcoFlow и патроны", — рассказали в Нацполиции.

Там также добавили, что ему грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 368 ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, что в РФ блоггеры собирают для оккупантов донаты на массовую закупку мешков для трупов.

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