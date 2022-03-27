На Днепропетровщине задержаны лица, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности

Сотрудники полиции также изъяли незаконное оружие.
За минувшие сутки в Днепропетровской области полиция обнаружила и задержала двоих человек, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В пгт. Черкасское Новомосковского района задержан местный житель, который в социальных сетях проводил агитацию за РФ.
В тот же день в Никополе у мужчины изъяли автомат Калашникова, более 200 патронов и дымовые шашки.
26 марта на берегу реки Днепр в областном центре местные жители обнаружили противотанковый гранатомет. Сотрудники управления взрывотехнической службы изъяли оружие для дальнейшего уничтожения.
В г. Днепр у водителя автомобиля «Volkswagen» изъята граната РГД-5 и пакет с патронами.
Напомним, на Днепропетровщине пожарные тушат масштабный пожар: горят восемь гектаров травы и камыша.
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