На Днепропетровщине задержаны лица, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности

На Днепропетровщине задержаны лица, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности

Сотрудники полиции также изъяли незаконное оружие.

За минувшие сутки в Днепропетровской области полиция обнаружила и задержала двоих человек, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В пгт. Черкасское Новомосковского района задержан местный житель, который в социальных сетях проводил агитацию за РФ.

В тот же день в Никополе у мужчины изъяли автомат Калашникова, более 200 патронов и дымовые шашки.

26 марта на берегу реки Днепр в областном центре местные жители обнаружили противотанковый гранатомет. Сотрудники управления взрывотехнической службы изъяли оружие для дальнейшего уничтожения.

В г. Днепр у водителя автомобиля «Volkswagen» изъята граната РГД-5 и пакет с патронами.

Напомним, на Днепропетровщине пожарные тушат масштабный пожар: горят восемь гектаров травы и камыша.

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