На Днепропетровщину доставляют раненых из других областей, местные поддерживают их в больницах песнями

На Днепропетровщину доставляют раненых из других областей, местные поддерживают их в больницах песнями

В то же время жители области уверяют: у врага нет никакого шанса

На Днепропетровщине ситуация контролируемая, прорыва врага нет, но периодически раздается воздушная тревога. Вся область готовится к обороне.

Об этом сообщает журналистка ТСН.

В больницы постоянно доставляют раненых из других регионов — и военных, и гражданских. Здесь прямо в медучреждениях звучит гимн Украины. Бойцы ГСЧС таким образом хотят поддержать и раненых, и отчаянно борющихся за жизнь пострадавших врачей. Прямо в холлах больницы и недалеко от реанимационных они на аккордеонах играют гимн Украины. Поют вместе с ними и волонтеры, и родные раненых, и медперсонал.

В больницы Днепра доставляют раненых и спасатели подбадривают их музыкой

Врачи круглосуточно работают уже шестой день на рабочих местах, но уверяют: свой фронт не сдадут. Количество раненых, доставленных в Днепр, пока не разглашается. В областной больнице Мечникова показали записку от раненого защитника, которого вернули к жизни. Он не мог говорить, но смог написать, что ему нужно обратно, потому что там его ребята.

В то же время жители области уверяют: у врага нет никакого шанса. Тысячи людей встали на защиту. Ради психологической поддержки людей спасатели ГСЧС под открытым небом на улицах играют украинские песни. По всей области развесили борды с указанием, куда идти россиянам.