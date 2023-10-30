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Россияне готовят новую волну штурмов: Барабаш назвал направление

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Россияне готовят новую волну штурмов: Барабаш назвал направление

Авдеевка. / Фото: ТСН.ua

Ситуация на этом участке фронта сложна.

Российские войска перегруппировываются под Авдеевкой Донецкой области. Россияне подтягивают технику и опрокидывают личный состав. В ближайшие дни на этом участке фронта ожидается новая волна вражеских штурмов.

Об этом заявил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, ситуация под Авдеевкой сложная. Враг давит, пытается штурмовать позиции.

"Сейчас в большинстве своем оккупанты проводят активности своей пехотой, идет перегруппировка с их стороны. Они подтягивают много техники, опрокидывают личный состав по другим направлениям. Мы понимаем, что в ближайшие дни будет новая волна", — рассказал Барабаш.

Напомним, спикер Таврического направления Александр Штупун заявил, что во время наступления российской армии под Авдеевкой, от 10 октября, оккупанты понесли огромные потери, а именно более 6500 человек.

Тем временем ВСУ отбивают "мясные штурмы" врага у Авдеевки. Третью неделю российские оккупанты пытаются окружить город.

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Дата публикации
Просмотры
1291
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