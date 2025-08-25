На добропольском направлении продолжается зачистка, на покровском – инициатива у врага – обозреватель

Российские военные / © Associated Press

На добропольском направлении наши воины продолжают производить зачистку территорий. Инициатива по-прежнему остается за Силами обороны Украины, но бойцам приходится действовать в условиях постоянного давления со стороны российских войск. Противник активно вводит резервы и не жалеет пехоты, пытаясь закрепиться на участках прорыва.

Об этом информирует 25 августа 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников

На покровском направлении ситуация более сложная. Здесь инициатива преимущественно на стороне окупантов. Хотя украинские подразделения осуществляют ряд контратак и достигают локальных успехов, глобально переломить ход боевых действий пока сложно. Военные объясняют, что речь скорее идет о "тушении пожаров" - устранении угроз, которые возникли в течение последних двух месяцев и могут создать проблемы оперативно-тактического уровня.

Несмотря на все трудности, силы обороны продолжают держать линию и делают все возможное, чтобы сдержать натиск противника.

Напомним, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал положительные новости о результатах работы Сил обороны в Донецкой области.

Впоследствии главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска успешно контратаковали и очистили от оккупантов Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку Донецкой области.

Кроме того, в ГУР Минобороны сообщили об освобождении села Новомихайловки Донецкой области.