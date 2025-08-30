На добропольском направлении продолжаются ожесточенные бои: ВСУ сдерживают врага, несмотря на численное преимущество РФ.

ВСУ / © Associated Press

По имеющейся информации, то, что украинские воины уже зачистили, остается под контролем сил обороны. В районе Кучерового Яра идет зачистка от российских диверсионно-штурмовых групп.

Об этом сообщает 30 августа 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников.

На отрезке линии Шахово – Новое Шахово боевые действия постепенно удалось стабилизировать. Это позволило существенно сократить продвижение врага в глубь украинских позиций – с 17 километров до около 4-х.

В то же время бои остаются сложными и подвижными. Есть вероятность, что украинским подразделениям удастся отгрызть еще часть территории, однако ситуация динамичная и меняется каждый час.

Военные напоминают, что ВСУ воюют в сложных условиях численного меньшинства, особенно в Донецкой области, где оккупант продолжает бросать значительные силы.

Напомним, 26 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о положительных изменениях на приграничных участках Сумщины и Харьковщины. По его словам, основная борьба продолжается в Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском и Запорожском направлениях.

Заметим, что в оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» опровергли информацию о якобы оккупации врагом сел Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине.