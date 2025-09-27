На добропольском направлении ситуация остается напряженной — военный обозреватель

Украинские военные / © facebook.com/GeneralStaff.ua

Реклама

27 сентября 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что ситуация на добропольском направлении остается сложной, несмотря на успехи украинских сил. По его словам, «не все так радужно», пока не будут решены проблемные точки в районе Новоторецкого, Новоэкономического, Разиного и Коптевого.

Мирошников подчеркнул, что хотя операция ВСУ успешна, пока она не решает стратегической проблемы. «Ключем станет само выравнивание линии боевого столкновения по селу Коптево. Тогда мы сможем не только вернуть статус-кво, но и закрепиться на более выгодных для обороны позициях», – отметил обозреватель.

Он предостерег, что ситуация «висит в воздухе»: в случае мощного контрнаступления враг может не только вернуться в Золотой Колодец , но и попытаться перерезать павлоградскую трассу.

Реклама

Напомним, что ранее сообщалось, что россияне продвинулись по нескольким направлениям .