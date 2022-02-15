На Донбасс прибывают наемники частных российских военных компаний – разведка

Из них формируют подразделения.
На неподконтрольную Украине часть Донбасса кафиры завозят наемников из частных российских военных компаний.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 15 февраля.
За даными разведки, из этих наемников боевики формируют подразделения. Есть информация, что на передовую приехал бывший офицер разведки Роосии, участвовавший в боевых действиях в составе частной военной компании "Вагнер".
Тем временем украинский боец получил ранения при обстреле российскими наемниками накануне. В штабе Операции объединенных сил сообщают, что армеец сейчас находится в состоянии средней тяжести.
В целом за минувшие сутки кафиры трижды обстреливали позиции украинских военных. В районе Трехизбенки в Луганской области звучали гранатометы. В районе Марьинки на украинские шансы дрон сбросил гранату. В результате этой вражеской атаки наши бойцы не пострадали. Этот беспилотник кафиров сбили. В окрестностях Катериновки русские наемники запустили пехотный огнемет. Обломки от него бойцы обнаружили после обстрела.
Напомним, в Госдуму России поступили законопроекты о признании временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в качестве независимых республик. Документов зарегистрировали два. Первый в случае принятия предполагает сразу направить его на подпись Владимиру Путину. Второй – будет принятие нескольких ведомств, а в случае согласования за него должны снова голосовать российские депутаты.
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