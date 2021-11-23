На Донбассе 20 финнов воевали за боевиков, однако их действия не расследуют — Yle

На Донбассе 20 финнов воевали за боевиков, однако их действия не расследуют — Yle

В финском издании рассказали отдельные истории своих соотечественников, воюющих в рядах пророссийских террористов в Донбассе.

С 2014 года около 20 граждан Финляндии воевали на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков. Однако в отличие от других европейских государств Хельсинки не расследует их преступную деятельность.

Об этом сообщает финское издание Yle.

Поездки на Донбасс не запрещены финским законодательством, даже если граждане ездят для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований. В издании обращают внимание, что другие европейские страны, в отличие от Финляндии, наказывают своих граждан за подобные действия. Но финны могут быть привлечены к ответственности в своей стране только в случае совершения военных преступлений.

В службе безопасности и разведки Финляндии заявили, что в боевых действиях на востоке Украины участвовало "относительно малое количество" их соотечественников.

В статье рассказываются истории финских боевиков, не скрывающих участия в войне на Донбассе: Петри Вильякайнена, Йохана Бекмана и Януса Путконена.

Петри Вильякайнен

Так, Вильякайнен сообщил, что пять лет воевал в Донецке и Луганске. Он считается известнейшим среди финских боевиков, ведь открыто заявляет о своей деятельности и пишет об этом в соцсетях. Объяснение боевика – типичные штампы российской пропаганды.

По словам Вильякайнена, все государство Украины "находится во владении прозападной фашистской хунты, которая финансируется США и Евросоюзом". Он хвалит президента России Владимира Путина, называя его "сильным лидером".

В Донецке Вильякайнен контактировал с Янусом Путконеном и Йоханом Бекманом — другими воевавшими на стороне террористов финнами.

Все трое потом неоднократно появлялись у пропагандистских видео журналистов РФ и самопровозглашенных "республик".

Янус Путконен

Янус Путконен – один из самых влиятельных финских наемников. В издании предполагается, что именно он руководит своими соотечественниками. Путконен был лично знаком с лидером террористов "ДНР" Александром Захарченко, погибшим в августе 2018 года. По данным Yle, именно Путконен виноват, что в ОРДЛО не пустили финских журналистов из Yle и Iltalehti. Сообщается, что Янус Путконен по-прежнему живет в Луганске.

Йохан Бекман

Йохан Бекман — еще одна ключевая фигура для финских боевиков. Он организовал их деятельность, занимался вербовкой и пропагандистскими акциями.

Бекман начал участвовать в войне против украинских войск еще в 2014 году. Он призвал людей в социальных сетях "защищать Донбасс".

Летом 2014 года Бекман объявил, что в Финляндии создано "представительство ДНР", хотя Хельсинки официально не признали марионеточные псевдореспублики, контролируемые Кремлем.

Йохан Бекман в мае 2016 года сказал на видео, которое есть в YouTube, что "организовал отправку финских добровольцев" на Донбасс. По его словам, желающих были десятки.

Лаури Карху

Еще один финский гражданин выступает под псевдонимом Лаури Карху. Он также написал книгу о своих боевых действиях на Донбассе. В книге "Карха" рассказывает, что в 2015-2017 годах служил добровольцем в боевых частях пророссийских незаконных вооруженных формирований. В частности, в книге Карху описал, как его отряд устроил засаду на украинцев. Также террорист вспоминает, как обманывал наблюдателей ОБСЕ и говорил по-русски, чтобы они не узнали о наличии иностранных наемников в рядах боевиков.

Блогер Марк Энквист внимательно следил за деятельностью финских боевиков с начала войны на Донбассе. Он подал запрос в прокуратуру на расследование деятельности Йохана Бекмана и Януса Путконена в Украине еще в 2016 году. Однако финская прокуратура решила, что, поскольку вероятные преступления совершаются в Украине, именно украинские власти будут отвечать за расследование этого дела.

Блогер напоминает, что нередко возвращающиеся из Донбасса боевики участвуют в дестабилизационных акциях у себя дома, которые поддерживает Россия. Так было, например, в Черногории, Сербии, Литве.

По информации Yle, в Финляндии никто так и не расследовал этот вопрос.

Ранее сообщалось, что в Чехии апелляционный суд утвердил 20-летний срок заключения боевику "ЛНР".

Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

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